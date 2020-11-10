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Çomar barajına ikinci bağlantı yolu açıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı ve Akdağ Huzurevi’ne giden ikinci bir yolun asfaltını dökerek kullanıma açtı.Dr.

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı ve Akdağ Huzurevi’ne giden ikinci bir yolun asfaltını dökerek kullanıma açtı.
Dr. İlhan Gürel Caddesi ile Çomar Barajı arasında tek yol olan Binevler 3. Cadde’ye alternatif yeni bir yol açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çomar Barajı ve Akdağ Huzurevine şehir merkezinden ulaşım için tek bir yolumuz vardı. İkinci bir yolu daha hizmete açarak şehrin her noktasına olduğu gibi buralara da ulaşımı kolaylaştırdık. Yol, medeniyettir; Çorum’umuza özellikle yeni yapılaşan bölgelere yaptığımız yeni ve devasa yollar daha da büyüyüp gelişecek, güzelleşecek bir Çorum’un habercisi. Bu düşünce ile şehrimizin hemen her noktasında yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. 2020 asfalt sezonunun sonuna yaklaşırken yaklaşık 90 bin ton asfaltı şehrimizin cadde ve sokaklarıyla buluşturduk. Hava şartları elverdiği müddetçe yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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