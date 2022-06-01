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Çömlek ustası, devlet başkanlarına verilecek vazolar için tezgah başında

01.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çömlek ustası, devlet başkanlarına verilecek vazolar için tezgah başında

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelecek devlet başkanlarına hediye etmek üzere siparişini verdiği 50 vazoyu yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Taşhomcu, gazetecilere, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret ettiğini anımsattı.

Burada Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2,5 metre boyundaki vazoyu Erdoğan'a hediye ettiğini belirten Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'yi ziyaret eden devlet konuklarına hediye edilmek üzere 50 vazo siparişi aldığını dile getirdi.

Siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü anlatan Taşhomcu, "İlk yaptığım vazoyu bir ay gibi sürede hazırladım. Pişirmesi, kurutması, dekoru, forsunun yapılışı bayağı bir zaman aldı. Cumhurbaşkanımız fors olmadan 50 vazo yapmamı istedi. 'Diğer devlet başkanlarına hediye edelim.' dedi. İnşallah Menemen'den bütün dünya liderlerine Menemen çömleğini tanıtırız." dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da çömlek ustası Ahmet Taşhomcu'nun ülkenin bir değeri olduğunu ifade etti.

Çömlekçiliğin yaşatılması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Pehlivan, "Ahmet ustamıza da her türlü desteği veriyoruz. Şimdi 50 dev vazonun hazırlığını yapıyor. Vazoların ülkemizi ziyaret edecek devlet başkanlarına verilecek olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak." diye konuştu.

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