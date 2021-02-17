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ÇOMÜ Devlet Konservatuarında devir teslim töreni

17.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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ÇOMÜ Devlet Konservatuarında devir teslim töreni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı Müdürü Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H. Yılmaz Küçüköncü, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Uğur Türkmen’e devretti.
Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen törene; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ile akademisyenler katıldı.
Görevini devreden Dr. Öğretim Üyesi H. Yılmaz Küçüköncü konuşmasında, kendisine destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Prof. Dr. Uğur Türkmen’e görevinde başarılar diledi.
Çok çalışacaklarını kaydeden Prof. Dr. Uğur Türkmen ise; “Bir kurumu kurmak ve yeşertmek kolay değildir. Ben de bunu layığıyla yapan Dr. Öğretim Üyesi H. Yılmaz Küçüköncü hocama teşekkür ederim. Çok çalışkan bir kadroyla karşılaştık. Ümit ediyorum bu ekiple ülkenin en seçkin konservatuarlarının arasına gireceğiz” dedi.
Çanakkale’yi; kültürün, sanatın, tarihin ve sporun şehri yapmayı istediklerini belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Üniversitemize çok emeği geçen duayen hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi H. Yılmaz Küçüköncü hocamız bu görevi layığıyla yerine getirdi. Ben inanıyorum ki Prof. Dr. Uğur Türkmen hocamız da bu görevi en iyi şekilde üstlenecektir” diye konuştu.
Devir teslim töreni, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın çiçek takdiminin ardından sona erdi.

ÇOMÜ Devlet Konservatuarında devir teslim töreni

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