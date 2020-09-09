ÇOMÜ'de güz yarıyılında çoğunlukla "uzaktan öğretim" uygulanacak

Eğitim Fakültesi 4'üncü sınıf "Öğretmenlik Uygulaması 1" ve "Okul Deneyimi" derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlahiyat Fakültesinin güz yarıyılındaki Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı'nın, Devlet Konservatuvarı 1'inci sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Güz yarıyılının 5 Ekim'de başlayacağı bildirilen açıklamada, Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıflarında sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacağı ifade edildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 2020-2021 güz yarıyılında bazı akademik birimler dışında tüm lisans ve ön lisans programlarının "uzaktan öğretim" yöntemiyle yürütülmesini kararlaştırdı.

Ayrıca açıklamada, lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

- Öğretim elemanları on-line dersler için üniversiteye gelecek

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj uygulamalarının uzaktan on-line veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan on-line veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan on-line yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS'ye yüklenmesine, uzaktan on-line yapılacak her bir dersin 20 dakika süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, uzaktan on-line dersler için derslere devam şartının aranmamasına, uzaktan on-line ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) üniversitemiz içinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

