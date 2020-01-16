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  4. ÇOMÜ’de sergi

ÇOMÜ’de sergi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kreşinde 5-6 yaş ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı dönem sonu sergisi Troy Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ’de sergi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kreşinde 5-6 yaş ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı dönem sonu sergisi Troy Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi. Serginin açılışına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Kreş Koordinatörü Elif Yalçın, ÇOMÜ Kreş branş öğretmenleri katıldı. Seramik, ebru, resim, STEM ve fen bilimleri alanlarından oluşan dönem sonu sergisi yarına kadar kadar Troy Park AVM’de açık olacak.

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