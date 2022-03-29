ÇOMÜ'de "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" semineri düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, "Bugün bakıyoruz, mafya organize suç gruplarının yanında terör örgütleri de uyuşturucu işine girmiş durumda. Terör örgütleriyle organize suç grupları inanın şu anda aynı masaya oturuyorlar. Beraber çalışıyorlar." dedi.

Sarıgüzel, Çanakkale Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından, Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" konulu seminerde yaptığı konuşmada, uyuşturucu kullanımının yaygın olmasının sebeplerini anlattı.

Bu konuda çok ciddi bir kara para olduğunu belirten Sarıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

"2012'deki Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünyada 2,1 trilyon dolar kara para var. Bunun 340 milyar doları uyuşturucu. Avrupa Uyuşturucu Piyasası Raporu'na göre 2019'da, 2014'ün Avrupa dünya hacmini belirledik. Sırf şu anda o para uyuşturucu konusunda 650 milyar doları gördü. Ve bu sadece geleneksel uyuşturucudan dediğimiz fiyatlandırmayla sentetik uyuşturucu ve benzeri uyuşturucuların fiyatlandırması yapıldığı zaman bunun akıl almaz bir durum olduğunu görüyoruz. Peki bunun peşinde kim var? Organize suç grupları var."

Genellikle uyuşturucu ticaretine bakıldığı zaman terör örgütlerini biraz daha farklı yerlerde görüldüğünü hatırlatan Murat Sarıgüzel, şöyle dedi:

"Bugün bakıyoruz, mafya organize suç gruplarının yanında terör örgütleri de uyuşturucu işine girmiş durumda. Terör örgütleriyle organize suç grupları inanın şu anda aynı masaya oturuyorlar. Beraber çalışıyorlar. Kaçakçılığın her aşamasını beraber planlıyorlar. En sonunun da rantı paylaşıyorlar. Ve herkes o pis parayı kendi amaçları için kullanıyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, hangi ulvi söylemlerde bulunurlarsa bulunsunlar hepsi bir hikayedir. İşleri güçleri bu pis parayı elde etmektir. Ve bu güce ulaşmak için de kimsenin gözünün yaşına bakmazlar."

Murat Sarıgüzel, Türk toplumunun yüzde 97'side uyuşturucunun karşısında olduğuna işaret etti.

Bu konuda toplum olarak bir dik duruş olduğunu anlatan Sarıgüzel, "Şu anda dünyada kullanım yaygınlığı yüzde 5,4. Avrupa'da yüzde 30. Türkiye'de ise 3,1'dir. İyi mi, görünüş olarak iyi. Dünyanın bu durumuna baktığımızda iyi gidiyor. Ve inanın şu coğrafyada biz dünyaya bir çocuk bayramı armağan etmiş bir ulusuz. Tüm dünya çocuklarımızı kendi çocuklarımızı olarak gören insanlığa karşı bir suç olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda cezaevinde uyuşturucudan yatanların sayısı 120 bin kişiyi buldu. Hemen hemen 3 kişiden 1 kişi torbacı olarak kalmamış. 2017'de öyle bir sokak baskınımız var ki, 130 bin kişi var. 3-4 kişiden 1'i cezaevinde uyuşturucudan yatıyor." sözlerine yer verdi.

Seminere ÇOMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Göksel Şaylan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kartal ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

