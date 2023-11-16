"Conan"a özendi, vücut geliştirmede dünya ikincisi oldu

Çocuk yaşlarda izlediği filmdeki Conan'a özenerek vücut geliştirmeye başlayan Coşkun, kısa sürede bu branşta önemli başarılar kazandı. 3 yıl önce yerleştiği Siirt'te özel bir kulüpte başantrenörlük yapan Coşkun, geçen yıl İrlanda'da düzenlenen Doğal Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonasında (WNBF) hafif ve atletik fizik dallarında dünya ikinciliği elde ederek, iki gümüş madalya kazandı.

Norveç'te 8 Ekim'de düzenlenen Doğal Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük ve dördüncülük elde eden Coşkun, hem yeni şampiyonalara hazırlanıyor hem de yetiştirdiği gençleri bu branşa kazandırıyor.

Coşkun, AA muhabirine, çocukken izlediği "Conan" filmindeki karaktere benzemek için vücut geliştirmeye başladığını söyledi.

Oturduğu köyde güreşle başlayan spor yaşamının daha sonra vücut geliştirmeyle devam ettiğini ifade eden Coşkun, ilk uluslararası madalyayı 25 yaşında almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"18 YAŞINA GELDİĞİMDE ANTRENÖR OLDUM"

Coşkun, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirerek, "Spor hayatına köy okulunda başladım. Çocukken hayranı olduğum karakterler 'Rambo' ve 'Conan'dı. Hep onlara benzemeye, onlar gibi iri olmaya özendim, doğal bir vücudum olmasını istedim. Köyde kendi imkanlarımla spor yapıyordum. Beden eğitimi öğretmenim 'Oğlum git kendini değerlendir.' dedi. Vücut geliştirmeye daha da merakım arttı. Hocalarım daha sonra vücudumun çok iyi olduğunu belirterek, yarışmalara katılmamı söyledi. Geçen yıl dünya ikincisi oldum. Vücut geliştirme camiasının bir parçası olarak hem öğrenci yetiştiriyorum hem de antrenman yapıyorum." dedi.

Sporu sağlıklı bir yaşam için de yaptığını anlatan Coşkun, lise yıllarında hem okuduğunu hem de markette çalıştığını belirterek, boş zamanlarında da ağırlık çalışıp, vücudunu geliştirdiğini söyledi.

Annesinin de kendisini bu konuda desteklediğini ifade eden Coşkun, "Annem kahveye gideceğime, sigara içeceğime spor yapmamı istiyordu. Vücut geliştirme sayesinde o ortamdan uzaklaştım. Şu an çok güzel bir ortamım, çok iyi imkanlarım var. 18 yaşına geldiğimde antrenör oldum." diye konuştu.

Coşkun, sosyal medyada vücudunu görenlerin, "Ben de böyle olabilir miyim? Ne zaman böyle bir vücudum olacak?" dediğini dile getirerek, bölgede vücut geliştirme sporununa ilginin arttığını kaydetti.

"ÖĞRENDİĞİM NE VARSA BANA DAHA FAZLASINI KATTI"

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 4. sınıf öğrencisi ve vücut geliştirme hocası Hasan Siper de son dönemde gençlerin vücut geliştirmeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Siper, Veysel Coşkun ile yollarının kesişmesinden memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Yıllardır öğrendiğim ne varsa belki 2-3 ay içerisinde bana daha fazlasını kattı. Her zaman bu emeği saygı duyacağım. Uluslararası derece alan hocamızla çalışmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Cimnastik antrenörü Derya Alptekin de üç yıldır Veysel Coşkun ile aynı departmanda çalıştıklarını anlatarak, tecrübeli sporcunun hem dünya şampiyonasına hazırlık için antrenman yaptığını hem de gençleri yarışmalara hazırladığını söyledi.

Gençlerin artık bu branşa daha ilgili olduğuna işaret eden Alptekin, "Spora daha çok yöneliyorlar, branş olarak da vücut geliştirme ve ağırlık çalışıyorlar." dedi.

