MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ÇÖP ADAM FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! STAR TV Çöp Adam dizisi 30. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

ÇÖP ADAM FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! STAR TV Çöp Adam dizisi 30. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

11.10.2023 19:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam final bölümünü izlemek isteyen izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. İkinci sezon 30. bölümü ile final yapma kararı alan Çöp Adam'ın oyuncu kadrosunda, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi oyuncuların yer alıyor. Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan dizi bu akşam 30. yeni bölümü ile ekranlara veda edecek. Peki, Çöp Adam son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Çöp Adam dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi 30. final bölümü ile sona erecek. 11 Ekim Çarşamba akşamı Çöp Adam'ın 30. bölümü olan son bölümü yayınlanacak. İşte Çöp Adam son bölüm konusu...

ÇÖP ADAM FİNALİ NE ZAMAN?

Çöp Adam, her çarşamba akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de final bölümü ile ekranlara gelecek.

çöp adam yirmi yedi izle

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin 29. bölümünde:

Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek’in yazdığı mektup ise Peri’yi çok rahatsız eder ve okları Tamer’e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar. Seko, Tamer’e Peri’yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri’yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

çöp adam elçin sangu

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Çöp Adam dizisinin 30. (final) bölümünde:
Peri’nin Yavuz’u suçlaması Yavuz’un çok ağırına gider ve evi terk eder. Tamer Meryem’i ve ortalığı yatıştırmaya çalışırken Serkan da Azer’in yardımıyla Burak’ın izini sürer. Sarp, Peri ve Tamer’in akşam yemeğinde misafiri olur. Yemekte Tamer’in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp’la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.

çöp adam yeni bölüm

ÇÖP ADAM 30. (FİNAL) BÖLÜMÜ İZLE!

Çöp Adam dizisinin 30. bölümü Star TV ekranlarının yanı sıra Star TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı! Motosikletle gelip...Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı! Motosikletle gelip...
Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha... Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
Aşkları belgelendi! İlk kez görüntülendilerAşkları belgelendi! İlk kez görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
çöp adam star tv canlı Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.