ÇÖP ADAM FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! STAR TV Çöp Adam dizisi 30. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Çöp Adam dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi 30. final bölümü ile sona erecek. 11 Ekim Çarşamba akşamı Çöp Adam'ın 30. bölümü olan son bölümü yayınlanacak. İşte Çöp Adam son bölüm konusu...

ÇÖP ADAM FİNALİ NE ZAMAN?

Çöp Adam, her çarşamba akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de final bölümü ile ekranlara gelecek.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin 29. bölümünde:

Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek’in yazdığı mektup ise Peri’yi çok rahatsız eder ve okları Tamer’e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar. Seko, Tamer’e Peri’yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri’yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Çöp Adam dizisinin 30. (final) bölümünde:

Peri’nin Yavuz’u suçlaması Yavuz’un çok ağırına gider ve evi terk eder. Tamer Meryem’i ve ortalığı yatıştırmaya çalışırken Serkan da Azer’in yardımıyla Burak’ın izini sürer. Sarp, Peri ve Tamer’in akşam yemeğinde misafiri olur. Yemekte Tamer’in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp’la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.

ÇÖP ADAM 30. (FİNAL) BÖLÜMÜ İZLE!

Çöp Adam dizisinin 30. bölümü Star TV ekranlarının yanı sıra Star TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



