Uykucu Netflix'e geliyor! Uykucu konusu ne?

Poll Films imzası taşıyan Uykucu'da Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu başrolleri paylaşıyor. İkilinin filmdeki uyumu ve performansı, vizyon döneminde sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

UYKUCU YAYIN TARİHİ

Uykucu, 29 Ekim 2025’te vizyona girdikten sonra elde ettiği gişe başarısıyla adından söz ettirmişti. Şimdi ise film, 15 Mayıs itibarıyla Netflix kütüphanesinde yerini alarak dijital izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

UYKUCU KONUSU

Film, gizli bir örgüt adına çalışan soğukkanlı tetikçi Ferman’ın hikayesini merkezine alıyor. Eski ajanları ortadan kaldırmakla görevli olan Ferman’ın hayatı, hedefi olan Saye ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Onu öldürmek yerine aşık olan Ferman, Saye’yi korumayı seçer. Bu karar, ikiliyi sadakat, ihanet ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.

Aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren Uykucu, sürükleyici hikayesiyle Netflix’in bahar sezonunda en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.