MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Uykucu Netflix'e geliyor! Uykucu konusu ne?

Netflix, Türkiye kütüphanesine dikkat çeken bir yapımı daha eklemeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerin uzun süredir merakla beklediği Uykucu filminin platforma ekleneceği tarih resmen duyuruldu. Uykucu konusu merak edildi.

Uykucu Netflix'e geliyor! Uykucu konusu ne?

Poll Films imzası taşıyan Uykucu'da Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu başrolleri paylaşıyor. İkilinin filmdeki uyumu ve performansı, vizyon döneminde sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

UYKUCU YAYIN TARİHİ

Uykucu, 29 Ekim 2025’te vizyona girdikten sonra elde ettiği gişe başarısıyla adından söz ettirmişti. Şimdi ise film, 15 Mayıs itibarıyla Netflix kütüphanesinde yerini alarak dijital izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uykucu Netflix e geliyor! Uykucu konusu ne? 1

UYKUCU KONUSU

Film, gizli bir örgüt adına çalışan soğukkanlı tetikçi Ferman’ın hikayesini merkezine alıyor. Eski ajanları ortadan kaldırmakla görevli olan Ferman’ın hayatı, hedefi olan Saye ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Onu öldürmek yerine aşık olan Ferman, Saye’yi korumayı seçer. Bu karar, ikiliyi sadakat, ihanet ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.

Uykucu Netflix e geliyor! Uykucu konusu ne? 2

Aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren Uykucu, sürükleyici hikayesiyle Netflix’in bahar sezonunda en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Çarpıcı detay: "Vali beyin selamı var"

Zirveye Galatasaray damgası! Gençlerbirliği'ni de geçti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.