YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu

29.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C.M.A'nın annesinin eski eşi olduğunu belirten Ufuk Çelikol: - "Boşanma tarihimizi ve çocuğun yaşını dikkate aldığımda, eve hapsedilen C.M.A'nın çocuğum olduğunu anladım. Benden DNA örneği alınmasını istiyorum" - "Çocuğumu benden saklayan annesi ve teyzesinden ayrı ayrı şikayetçiyim"

İSTANBUL (AA) - Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A'nın annesinin eski eşi olduğunu belirten Ufuk Çelikol, çocuğun babası olduğunu iddia ederek, anne ve teyze hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Çelikol, ifadesinde, ayakkabıcı olduğunu, C.M.A'nın annesi Yasemin A. ile 2009-2010 yıllarında evlendiklerini kaydetti.

Yasemin A. hamileyken 2011'de boşandıklarını anlatan Çelikol, "Yasemin'in gebelik döneminde hastaneye giderek kontrolünü yaptırmıştık. Bir erkek çocuk olduğunu hatırlıyorum. Sonrasında gebelik devam ederken Yasemin ile mahkeme kararıyla boşandık. Bu süreçte Yasemin bana çocuğun düştüğünü söylemişti. Ben de yıllardır bu olayı bu şekilde biliyordum." ifadelerini kullandı.

Bursa'da, Kamuran Pınar A'nın, C.M.A. isimli çocuğu eve kilitleyip bakımsız bir şekilde alıkoyduğu haberinin dikkatini çektiğini ifade eden Çelikol, Yasemin A'nın bir televizyon programında verdiği röportaj üzerine şüphelendiğini kaydetti.

Yasemin A'nın, çocuğun babasının nerede olduğunun sorulması üzerine, "Babasının nerede olduğunu bilmiyorum. Bana şiddet uygulaması nedeniyle kendisinden boşanmıştım." yanıtını verdiğini aktaran Çelikol, ''Boşanma tarihimizi ve çocuğun yaşını dikkate aldığımda, eve hapsedilen C.M.A'nın çocuğum olduğunu anladım. Yasemin kurslarda takı öğretmenliği yapar. Öğrendiğim kadarıyla çocuğu Bursa'da annesine baktırıyormuş. Annesi vefat edince yine Bursa'da yaşayan teyzesi Kamuran, çocuğu alıp saklamaya başlamış." diye konuştu.

Çelikol, bugüne kadar kendisine çocukla ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini savunarak, "Bu çocuğun benim oğlum olduğunu düşünüyorum. Bu konuda DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuk şu an bildiğim kadarıyla Antalya'da, Üniversite Hastanesinde tedavi altında." dedi.

Hastaneden de bilgi alamadığını belirten Çelikol, "Çocuğumu benden saklayan annesi ve teyzesinden ayrı ayrı şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

- Olay

Bursa'daki dairesini iki yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSKİ'nin Beylikdüzü'ndeki altyapı yenileme projeleri tamamlandıİSKİ'nin Beylikdüzü'ndeki altyapı yenileme projeleri tamamlandı
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardıSamsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

“Kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.