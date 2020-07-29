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Çöp kamyonu Tofaş marka otomobili çöpe çevirdi

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan Tofaş marka bir otomobil adeta çöpe döndü.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan Tofaş marka bir otomobil adeta çöpe döndü. Metal yığınına dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Çobanisa mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu Belediyesi’ne ait 09 LZ 110 plakalı çöp toplama aracı ile M.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil paramparça oldu. Hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazadan sonra otomobili görenler gözlerine inanamadı.
Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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