Çöp kamyonu Tofaş marka otomobili çöpe çevirdi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan Tofaş marka bir otomobil adeta çöpe döndü. Metal yığınına dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Çobanisa mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu Belediyesi’ne ait 09 LZ 110 plakalı çöp toplama aracı ile M.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil paramparça oldu. Hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazadan sonra otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

