Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meral Dalgacı (50), o sırada kendisini fark etmeyerek hareket eden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çöp kamyonun altında kaldı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöp kamyonunun altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonun altından çıkarılan kadının cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

