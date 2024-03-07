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Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

İHA İHA
07.03.2024 13:28
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Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karakaya (18) idaresindeki 42 ASE 444 plakalı motosiklet yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü Hüseyin Karakaya ve arka koltukta bulunan M.M.A. ağır yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Hüseyin Karakaya sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

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