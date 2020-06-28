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Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların çöp konteynerlerin kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizliğine her mevsim özen gösteriyor.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Hakkari Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların çöp konteynerlerin kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizliğine her mevsim özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasının amaçlandığı çalışma kapsamında, çöp konteynerleri özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz ve daha hijyenik bir Hakkari için bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, “Çöp konteynerlerinde sinek ve haşere oluşumunu engellemek, ayrıca çevreye kötü kokunun yayılmasını önlemek amacı ile hijyen çalışmalarına önem veriyoruz. Her mahalledeki çöp konteynerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz” dedi.

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