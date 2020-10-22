YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Çöp konteynerleri özel araçla dezenfekte ediliyor

Çöp konteynerleri özel araçla dezenfekte ediliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 22.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Erzurum Yakutiye Belediyesi örnek mücadelesine ara vermeden devam ediyor.Salgının başladığı ilk günden itibaren başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere alınan çeşitli önlemlerle halkın sağlığını ön planda tutan Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Erzurum Yakutiye Belediyesi örnek mücadelesine ara vermeden devam ediyor.
Salgının başladığı ilk günden itibaren başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere alınan çeşitli önlemlerle halkın sağlığını ön planda tutan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar çöp konteynerlerini dezenfekte edebilmek açısından özel bir aracı belediyenin filosuna kazandırdı.
Belediye bünyesine kazandırılan araçla 44 mahalle ve köyde bulunan 3 bin 500 çöp konteyneri belirli periyotlarla dezenfekte edilerek halkın sağlığını en üst seviyede tutulacak.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açılamada, “Yakutiye Belediyesi olarak korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren tedbirlerimizi en üst seviyede tutmayı başardık. Gerek dezenfekte çalışmalarımız ve gerekse denetimlerimizle salgını ilçemizde kontrol altına alabilmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu kapsamda belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza daha sağlıklı bir yaşam ve hizmet sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı
Hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde bulundu

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:04
İkindi
15:04
Akşam
17:33
Yatsı
18:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.