YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi

Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çöp konteynerlerinin temizlik işlemini gerçekleştirirken korona virüsüne karşı da dezenfekte edip kullanıma sundu.Özel yıkama makinesi ile tek tek konteynerlerin yıkanmasını sağlayan ekipler, korona virüsüne karşı da konteynerleri dezenfekte etti.

Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çöp konteynerlerinin temizlik işlemini gerçekleştirirken korona virüsüne karşı da dezenfekte edip kullanıma sundu.
Özel yıkama makinesi ile tek tek konteynerlerin yıkanmasını sağlayan ekipler, korona virüsüne karşı da konteynerleri dezenfekte etti. Süreçten kaynaklı olarak hassasiyetin üst seviyede olmasından dolayı konteynerler, çöp kutuları ve konteyner döküm noktaları dezenfekte edilerek bir sonraki güne hazır hale getirildi.
Yapılan çalışma kapsamında şehirdeki konteynerlerin büyük bölümünün temizlenip dezenfekte edildiği açıklanırken dezenfekte işleminin Süleymanpaşa Belediyesine ait çöp kovaları, çöp kamyonları ve geri dönüşüm kutuları ile devam edeceği ifade edildi.

Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabileceklerPeru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:43
Öğle
13:18
İkindi
16:53
Akşam
19:44
Yatsı
21:06

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Çorlu Eczanesi
Corlu
Atakent Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.