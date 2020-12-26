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Çöp kovası varken yere atmayı seçtiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mekânların kapalı olması sebebiyle yeme içme yerlerinden alınan ürünlerin çöplerinin yere atılması çirkin görüntülerin oluşmasına sebep oluyor.Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kafe ve restoranlar bir süredir kapalı durumda.

Mekânların kapalı olması sebebiyle yeme içme yerlerinden alınan ürünlerin çöplerinin yere atılması çirkin görüntülerin oluşmasına sebep oluyor.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kafe ve restoranlar bir süredir kapalı durumda. Yemek yemek, çay veya kahve içmek için bir mekâna gidip oturamayan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri dışarıda tüketiyor. Eskişehir’de çöplerini çöp kovası yerine etrafta atan bazı kişilerin neden olduğu görüntüler ise tepki çekiyor. İsmet İnönü caddesi çevresindeki yeşil alanlarda ve bazı çöp kovalarının yakınlarında karton bardaklar, kaseler, sigara paketleri, poşetler, pet şişeler, içecek kutuları gibi pek çok çöp sağa sola saçılmış bir hâlde görüntülendi. Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan çöplerin oluşturduğu tablo fotoğraf karelerine yansıdı.

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