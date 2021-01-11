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Çöp temizlerken eşya buluyor, her seferinde örnek oluyor

11.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Çöp temizlerken eşya buluyor, her seferinde örnek oluyor

Malatya’da yaklaşık 7 ay önce temizlik yaparken cüzdan bulan ve sahibine teslim edilmesini sağlayan Temizlik işçisi bu kez ise kaldırımda bulduğu cep telefonunun sahibine teslim edilmesini sağladı.Malatya’nın Battalgazi ilçesinde belediye temizlik işlerinde çalışan işçi Ferhat Karabağ, Haziran ayında kaldırımları temizlerken bulduğu ve içerisinde yüklü miktarda para ile kredi kartları yer alan cüzdanı Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bırakarak, sahibine teslim edilmesine vesile olmuştu.

Malatya’da yaklaşık 7 ay önce temizlik yaparken cüzdan bulan ve sahibine teslim edilmesini sağlayan Temizlik işçisi bu kez ise kaldırımda bulduğu cep telefonunun sahibine teslim edilmesini sağladı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde belediye temizlik işlerinde çalışan işçi Ferhat Karabağ, Haziran ayında kaldırımları temizlerken bulduğu ve içerisinde yüklü miktarda para ile kredi kartları yer alan cüzdanı Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bırakarak, sahibine teslim edilmesine vesile olmuştu. Aradan geçen 195 gün sonra yine kaldırımları temizleyen işçi Ferhat Karabağ, kaldırımda bir cep telefonu buldu. Durumu birim amirine bildiren Karabağ, cep telefonunu tutanak ile Zabıta Müdürlüğü’ne teslim ederek, bir kez daha örnek oldu. Kayıtlı numaralardan telefonunun sahibi Halil Şinşek’e ulaşan görevliler, cep telefonunu sahibine teslim etti. Karabağ, "Belediyemizin arka kısmında günlük yapmış olduğum çalışmalar sırasında cep telefonu buldum. Durumu amirime bildirdim. Amirlerimde telefonu sahibine teslim etti. Daha öncede bir cüzdan bulmuştum. Yine bana böyle bir olay denk geldi. Bir atasözümüz var ‘Ağlayanın malı gülene fayda etmez’ diye. Büyüklerden bunu gördük” dedi.

Cep telefonunu bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini ileten esnaf Halil Şinşek, temizlik görevlisi personelin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirtti. Karabağ, “Belediyemizin arka kısmında günlük yapmış olduğum çalışmalar sırasında cep telefonu buldum. Durumu amirime bildirdim. Amirlerimde telefonu sahibine teslim etti. Daha öncede bir cüzdan bulmuştum. Yine bana böyle bir olay denk geldi. Bir atasözümüz var ‘Ağlayanın malı gülene fayda etmez’ diye. Büyüklerden bunu gördük” dedi.

“Evladımız ile gurur duyuyoruz”
Göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı temizlik görevlisi Ferhat Karabağ’ı ikinci kez tebrik eden Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, “Personelimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Daha öncede içinde para olan bir cüzdan bulmuştu. O zaman evladımız ile gurur duymuştuk. Bugün bir kez daha gurur duyduk. Kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunmuş. Bu evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Helal olmaya bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, Ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. Personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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