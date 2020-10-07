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Çöp yatağına dönen Zergan Deresi temizleniyor

MARDİN HABERLERİ  | 07.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi, evsel atık yüzünden çöp yığınına dönerken Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle dereyi temizleme çalışması başlattı.Cumhuriyet Mahallesi içerisinden geçen Zergan Deresinde Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri temizlik çalışması yaptı.

Çöp yatağına dönen Zergan Deresi temizleniyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi, evsel atık yüzünden çöp yığınına dönerken Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle dereyi temizleme çalışması başlattı.
Cumhuriyet Mahallesi içerisinden geçen Zergan Deresinde Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri temizlik çalışması yaptı. Biriken evsel katı atıklar ve oluşan çamur yığınları kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşındı. Dereye atılan ve derede birikerek görüntü ile su kirliliğine neden olan atık maddeler temizleniyor. Böylelikle hem görüntü kirliliği hem de rahatsız edici kokunun önüne geçileceği kaydedildi.

Çöp yatağına dönen Zergan Deresi temizleniyor

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