Çöpler üniversite öğrencilerinin elinde hayat buluyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin doğadan topladıkları atıkları kullanarak ürettikleri tablo ve dekoratif eşyalar ilgi görüyor.

Öğrenciler, kampüs çevresinde doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan kağıt, kumaş, metal ve plastikten oluşan malzemeleri toplayarak eğitim gördükleri bölümün atölyesine getiriyor.

Bu materyaller, fakültenin öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Yasemin Tümer Çelik ve Dr. Ekin Kalkan gözetiminde öğrenciler tarafından işleniyor.

Çalışma sonunda birbirinden ilginç tablo ve dekoratif eşyaya dönüşen atık malzemeler, üniversite kampüsünün bahçesi, fakültenin koridorları ve atölyede sergileniyor.

- "Amacımız tüketim çılgınlığı ve çevre bilincine dikkat çekmek"

Yasemin Tümer Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin karton, gazete parçası, metal ve naylondan başarılı çalışmalar ortaya çıkardığını söyledi.

Amaçlarının tüketim çılgınlığı ve çevre bilincine dikkati çekmek olduğunu belirten Çelik, "Bu dünya bizim ve biz bir şekilde bunu mahvediyoruz. Maalesef bu dünyayı koruyamıyoruz. Amacımız bunlara dikkati çekmek." dedi.

Çelik, fakülte koridorunda sergilenen objelerin diğer bölümlerdeki öğrencilerin de dikkatini çektiğini dile getirdi.

- Öğrenciler atıkları geri dönüştürmekten mutlu

Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zilan Bektaş ise kampüs ve çevresindeki çöpleri toplayarak biriktirdiklerini kaydetti.

Bu atık ve çöpleri faaliyetlerde kullandıklarını anlatan Bektaş, "Herkes kendi alanında, kendi isteği doğrultusunda bir şeyler üretti. Gazete parçalarından portre çalışması yaptım ve güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Gizem Yıldırım da dışarıdan hazır alınan materyalleri kullanmaktan ziyade doğadan toplanan malzemelerin kullanılmasının daha güzel olduğu ifade etti.

Yıldırım, amaçlarını şu şekilde özetledi:

"Atıklara dikkati çekmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinlikle, doğadan topladığımız atıklarla daha az maliyetle çok güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Doğada kimsenin yüzüne bakmadığı atıklarla üniversitemizin koridorlarını güzelleştirip insanların dikkatini çekmeye çalıştık."

