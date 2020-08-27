Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan çocukların duyarlılığı duygulandırdı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de örnek davranış sergileyen çocukları ve ailesini makamında ağırladı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüleri izleyenler, kardeşlerin duyarlılığı karşısında hem duygulandı hem de gururlandı.

Van 'da, hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler, ortaya koydukları örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.

Aile üyeleriyle yakından ilgilenen, Yunus ve Argeş'le bir süre sohbet eden Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kağıt toplayan çocukların herkesi gururlandıran bir davranış sergilediğini söyledi.

Çocukların örnek hareketini tüm Türkiye halkıyla paylaşmak istediklerini belirten Bilmez, "Hakkari'den Van'a eğitim için gelmiş, daha iyi bir gelecek için hayat şartlarını zorlayarak okumaya çalışan bir ailenin çocukları. Okulların kapalı olduğu dönemde aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hurda toplarken Türk bayraklarını gören Yunus, kardeşinden bayrakları çit duvara asmasını istemiş. Birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, iyi ki varlar." diye konuştu.

- "Bayrağımız için her şeyi yaparız"

Güvenlik korucusu babalarının da bayrak için mücadele ettiğini belirten Duman kardeşler ise Türk bayrağı için her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.

Şemsettin ve Seyran Duman çifti de çocuklarıyla gurur duyduklarını, okula devam etmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Vali Bilmez, Yunus ve Argeş kardeşleri tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirdi.

