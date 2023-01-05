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Çöpten, 5 bin 200 haneye yetecek elektrik üretildi

05.01.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’de birçok ile örnek oluşturan tesiste son bir yılda 93 bin 612 ton atık bertaraf edilirken, toplamda 5 bin 500 haneye yetecek kadar elektrik üretildiğini dile getirdi.

Çöpten, 5 bin 200 haneye yetecek elektrik üretildi

Düzce’de çöplerin vahşi depolanmasını ortadan kaldıran, elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak katma değer halinde geri dönmesine öncülük eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin bir yıllık çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 2022 yılı boyunca aralıksız çalışan tesiste Ekim ayına kadar elde edilen verilerde; genel toplam atık miktarı 93 bin 612 ton olurken bu atıklardan 7 Milyon 527 bin 477 metreküp Biyogaz, 13 Bin 058 MegaWatt elektrik üretildi.

93 BİN 612 TON ATIK BERTARAF EDİLDİ

Daha temiz, daha nezih ve daha sağlıklı bir Düzce için adımlar attıklarını bu çerçevede çöp konusunun önemli olduğunun altını çizen Başkan Faruk Özlü, “Temiz Şehir Düzce çatısı altında belediye olarak büyük yol kat ettik. Farkındalık oluşturduk. Oluşturmaya da devam edeceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan tesisimizle de hem vahşi depolamanın önüne geçtik hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl 87 Bin ton civarında olan atık miktarımızı bu yıl yaklaşık 94 Bin ton seviyesine getirdik. Hava kirliliği ile mücadelemizin en büyük göstergesi bu tesisten aldığımız verilerdir. Kurum olarak üzerimize düşen sorumluluğun da fazlasını yerine getiriyoruz. En önemli gündemlerimizden biri budur. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

TESİS RAPORUNDAN ÇARPICI VERİLER ÇIKTI

Hazırlanan raporda tesisin kapasitesi ile ilgili ipuçları elde edilirken raporda şu detaylara yer verildi: 5.797.827,48 Kilogram CO2 salınımı engellendi. 257.682 adet ağaca eşdeğer CO2 salınımı engellendi. 5 bin 225 hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildi. 1.865.452,86 Kilogram kömür kullanımına eşdeğer hava temizlendi. 4 bin 142 adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer hava temizlendi.


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