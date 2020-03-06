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Çöpten defile

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da atık malzemelerle hazırlanan kıyafetleri giyen öğrencilerin defilesi renkli görüntülere sahne oldu.İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi bilincinin çocuklara aşılanması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ’da atık malzemelerle hazırlanan kıyafetleri giyen öğrencilerin defilesi renkli görüntülere sahne oldu.
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi bilincinin çocuklara aşılanması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tekirdağ’ın Süleymanapaş ilçesinde bu çerçevede Vedat Çeliker Anaokulu öğretmenleri, 35 öğrenci ile birlikte Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Minik öğrencilere "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci" konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrenciler, geri dönüşebilen atık malzemelerle hazırlamış oldukları kıyafetlerle bir defile gerçekleştirdi. Atık malzemelerle hazırlanan kıyafetleri giyip mini podyuma çıkan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu. öğretmenlere ve öğrencilere çevreye göstermiş oldukları hassasiyet ve atıkların geri dönüşümü konusunda oluşturdukları farkındalık için teşekkür ederek, öğrencilere küçük hediyeler ve çevre dostu bez torba verdi.

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