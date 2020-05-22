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Çopuroğlu, "Sosyal Koruma Kalkanıyla Kayseri’ye 175 milyon lira yardım yapıldı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 09:05 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Hükümetinin koronavirüs salgını döneminde Kayseri için Sosyal Korunma Kalkanı ile birlikte 175 milyon 890 bin 777 lira yardım yapıldığını açıkladı.AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde ekonomik anlamda AK Parti Hükümetinin açıkladığı desteklerden Kayseri’nin de gerekli olan yardımları aldığını belirtti.

Çopuroğlu, "Sosyal Koruma Kalkanıyla Kayseri’ye 175 milyon lira yardım yapıldı"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Hükümetinin koronavirüs salgını döneminde Kayseri için Sosyal Korunma Kalkanı ile birlikte 175 milyon 890 bin 777 lira yardım yapıldığını açıkladı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde ekonomik anlamda AK Parti Hükümetinin açıkladığı desteklerden Kayseri’nin de gerekli olan yardımları aldığını belirtti. Amacın salgın döneminde ekonomik anlamda devletin vatandaşın yanında olması ve destekler vermesi olduğunu söyleyen Çopuroğlu, bu yönde çok ciddi çalışma yapılarak büyük desteklerin sağlandığını ve devam ettiğini dile getirdi.
Kayseri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine paylaşan Başkan Çopuroğlu, şu bilgileri verdi;
“Bakanlığımızın sosyal koruma kalkanı ile birlikte şehrimize sağladığı yardım miktarı 175 milyon 890 bin 777 TL’yi buldu. 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla sosyal destek programı (hane) ile faz bir kapsamında 22 bin 617 haneye 22 milyon 617 bin lira ödendi. Faz 2 kapsamında 36 bin 234 haneye 36 milyon 234 bin TL ve faz 3 kapsamında 26 bin 83 haneye 26 milyon 83 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kısa çalışma ödeneği ile 57 bin 515 çalışana 75 milyon 339 bin 883 TL, nakdi ücret desteği olarak 12 bin 721 çalışana 6 milyon 120 bin 929 TL ve işsizlik ödeneği olarak 8 bin 302 kişiye 9 milyon 495 bin 965 TL ödeme yapıldı. Ülkemizde koronavirüs salgını ile birlikte salgının ekonomik açıdan insanlarımızı etkilenmemesi adına yapılan bu çalışma ile birlikte başardık ve şehrimizde 175 milyon lirayı aşan ödeme yapıldı. Devletimiz, salgınla birlikte oluşan bu sıkıntılı süreçte vatandaşının yanında olmuş ve ciddi destekler sağlamıştır. Bu yönde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümetine, Cumhur İttifakına ve alınan kararların uygulanmasına emeklerini esirgemeyen bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.”

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