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Çorak arazilere sahip Iğdır'ın ağaçlandırılması için yılda 100 bin fidan üretilecek

06.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün: - "Yaklaşık 50 dönümlük bir alanda fidanlık kurduk. Burada 50 bin çıplak köklü fidanı toprağa repikaj yaptık. 50 bin de ilimizde yetişecek türlerin tohumunu ektik"

HÜSEYİN YILDIZ - Çorak arazilere sahip Iğdır'da kurulan fidanlıkta her yıl 100 bin fidan yetiştirilecek.

Yurdun en doğusunda yer alan kentin ağaçlandırılması için çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda başka şehirlerden getirilen fidanlarla Halfeli beldesinde yıllık yaklaşık 100 bin fidanın üretileceği 50 dönümlük alan oluşturuldu.

Özenle büyütülen fidanlar, kentin ağaçlandırılması çalışmalarında kullanılacak.

Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, fidanlığın kurulması için Valilik desteğiyle çalışma başlattıklarını ve şu an ciddi oranda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Halfeli beldesindeki kullanılmayan bir kamu arazisinin fidanlık olarak değerlendirildiğini ifade eden Tazegün, "Yaklaşık 50 dönümlük bir alanda fidanlık kurduk. Burada 50 bin çıplak köklü fidanı toprağa repikaj yaptık. 50 bin de ilimizde yetişecek türlerin tohumunu ektik." dedi.

Yapılan çalışma sayesinde kentteki ağaç sayısının artacağını anlatan Tazegün, "Şimdi fidanları 1-2 yıl içerisinde boylandırıp ilimizde kullanacağız. Özellikle tüplü olanları ve yetiştirdiğimiz bu boylu ağaçları kendi ihtiyaçlarımızın yanında kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, okul, cami, mezarlık ve yol kenarlarında kullanacağız." diye konuştu.

Tazgeün, üretilen bu fidanların kuraklıkla mücadelede kente ciddi katkı sağlayacağını belirterek, "Bu yılki programımız 100 bin fidan üretimi üzerine. Bu fidanları ilimizin ihtiyaçlarına göre kullanacağız. Bazılarını boylandırıp sonraki yıla bırakacağız, onun için her yıl kısım kısım artım yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Ağaçlandırma orman

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