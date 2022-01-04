Corendon Airlines, 2020 Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girdi

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları listesinde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde dördüncü oldu.
Şirket açıklamasına göre, 2022 yılı itibarıyla 65 ülkede 165 noktaya uçan, Avrupa ve dünyayı Türkiye'yi bağlayan Corendon Airlines, ülke ekonomisine katkı sağlamaya, istihdam yaratmaya ve Türkiye'nin tanıtımına destek olmaya devam ediyor.
"Fark Yarat" sloganıyla girdiği havacılık sektöründe çok kısa süre içerisinde saygın bir konum elde eden Corendon Airlines, 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları listesine girerek, "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde dördüncü oldu.
Corendon Airlines, 2022 yılında da filosunu büyütmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz