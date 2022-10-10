YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Corendon Airlines, 50 yaş ve üzerindeki yolculara avantajlı uçuş fırsatı sunuyor

Corendon Airlines, 50 yaş ve üzerindeki yolculara avantajlı uçuş fırsatı sunuyor

10.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines, 50 yaş ve üzerindeki yolculara avantajlı uçuş fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, kış aylarında da güneşin ve tatilin tadını çıkarmak isteyen yolcuları mutlu edecek bir kampanya başlatarak 10 Ekim 2022-31 Mart 2023'te tüm uçuşlarında 50 yaş ve üzeri yolculara yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Corendon Airlines açıklamasına göre, kampanya, 31 Ekim'e kadar www.corendonairlines.com web sitesi üzerinden veya yetkili seyahat acentelerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacak.

Kış aylarında Corendon Airlines ile Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya'dan Avrupa'nın en popüler tatil destinasyonlarına avantajlı fiyatlarla uçma keyfi yaşanacak. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarında da aynı olanağı sunan Corendon Airlines, kış ayları boyunca Türkiye'den Avrupa'ya direkt uçuşlar düzenleyecek.

Uçuş gününde en az 50 yaşında olan yolculara özel uygulanan "50+ Keyfi" kampanyası, tek yön veya gidiş-dönüş olarak satın alınan uçuşlar için tüm uçuş ve ücret tiplerinde geçerli sayılacak.

Kampanyadan yararlanarak rezervasyon yapan yolcular, aynı rezervasyon esnasında gidiş ve dönüş biletlerini birlikte almaları durumunda ekstra yüzde 10'a varan indirimden de yararlanabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıSarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildiBaşkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi
Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldüKırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
corendon airlines

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.