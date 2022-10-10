Corendon Airlines, 50 yaş ve üzerindeki yolculara avantajlı uçuş fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, kış aylarında da güneşin ve tatilin tadını çıkarmak isteyen yolcuları mutlu edecek bir kampanya başlatarak 10 Ekim 2022-31 Mart 2023'te tüm uçuşlarında 50 yaş ve üzeri yolculara yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Corendon Airlines açıklamasına göre, kampanya, 31 Ekim'e kadar www.corendonairlines.com web sitesi üzerinden veya yetkili seyahat acentelerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacak.

Kış aylarında Corendon Airlines ile Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya'dan Avrupa'nın en popüler tatil destinasyonlarına avantajlı fiyatlarla uçma keyfi yaşanacak. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarında da aynı olanağı sunan Corendon Airlines, kış ayları boyunca Türkiye'den Avrupa'ya direkt uçuşlar düzenleyecek.

Uçuş gününde en az 50 yaşında olan yolculara özel uygulanan "50+ Keyfi" kampanyası, tek yön veya gidiş-dönüş olarak satın alınan uçuşlar için tüm uçuş ve ücret tiplerinde geçerli sayılacak.

Kampanyadan yararlanarak rezervasyon yapan yolcular, aynı rezervasyon esnasında gidiş ve dönüş biletlerini birlikte almaları durumunda ekstra yüzde 10'a varan indirimden de yararlanabilecek.

