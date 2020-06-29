Corendon Airlines tarihinde ilk kez Zonguldak’a indi

Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln’den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na iniş yaptı. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Corendon’un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi.

Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa’dan Anadolu’nun 12 şehrine uçuşlarına başladı. Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln’den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na iniş yaptı. Su takı ile karşılanan Corendon’un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi.

“12 aya yayma niyetindeyiz”

Avrupa-Türkiye uçuşlarına başladıklarını anlatan Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “26-28 Haziran arası Anadolu’nun 12 Şehrine Avrupa’dan direkt sefer gerçekleştirdik. Özellikle Almanya’daki Nordrhein Westfalen bölgesinde yoğun yaşayan vatandaşlarımızdan ve seyahat acentelerinden Zonguldak’a direkt seferler düzenlememiz için gelen talep üzerine uzun zamandır Çaycuma Havalimanı ile çalışmalarımızı yakın temas halinde yürütüyorduk. Hem Operasyon Kontrol Merkezimizin hem de Uçuş Operasyon Birimimizin yoğun çalışmaları ve aylardır süren simülasyon çalışmaları sonucunda bu havalimanına Boeing 737-800 tipi filomuz ile uçuşlarımızı başlattık. Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na yeni yapılmakta olan pistin tamamlanması ve pandemi sürecinin etkilerinin azalmasını takiben Almanya’nın Köln ve Münster şehirlerinden başlattığımız direkt seferlerin sayısını arttırarak bu seferleri 12 aya yaymak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.