Corendon Airlines, yaz sezonunun ilk İngiltere ve İskoçya uçuşlarını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere ve İskoçya’dan Türkiye’ye sezon boyunca düzenleyeceği uçuşlarına başlayan Corendon Airlines, Londra, Manchester, Birmingham, Newcastle ve Glasgow’dan yaptığı ilk uçuşlarını tam doluluk ile gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines’ın salgının ardından İngiltere ve Türkiye arasında ilk kez uçmaya başlaması sırasında kalkış havalimanlarında yolculara özel seremoniler düzenlendi.

İngiltere ve İskoçya’dan yaptığı direkt uçuşlar ile ülkemize gelecek yabancı turist sayısına büyük bir ivme kazandıracak Corendon Airlines, uçuş destinasyonlarının sayısını ve uçuş sıklığını artırarak bu pazardaki istikrarlı gelişimini de sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, İngiliz turistlerin sezon boyu düzenleyecekleri Türkiye ve Yunan Adaları uçuşlarına gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, "Büyük umutlarla başladığımız yaz turizm sezonunda ilk uçuşlarımızın yüksek doluluk oranları ile başlaması çok sevindirici.

Antalya ve Dalaman havalimanları başta olmak üzere diğer destinasyonlarımıza ilgi hayli yüksek. Sezonun tamamına yayılan rezervasyon yoğunluğundan çok memnunuz. İngiliz turistlerin, Kovid-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından ülkemizi çok özlediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "İngiltere uçuşlarına kış sezonunda da devam etmeyi planlıyoruz"

Bu ilgiden hareketle İngiltere uçuşlarını kış aylarına da taşımayı planladıklarını aktaran Karaer, "Çünkü ülkemizin coğrafi ve mevsimsel şartları, İngiliz turistlerin tatillerini uzun vadeli planlamalarına da olanak tanıyor. Ayrıca İngiliz turistlerin tatillerini erken planlaması, bu pazarda erken rezervasyon eğiliminin yüksek olması bizi kısa süre içerisinde Kış 2022/23 ve Yaz 2023 uçuşlarını satışa açma konusunda motive etti.

Corendon Airlines ailesi olarak ülkemize gelen yabancı turist sayısına büyük katkı sağladığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Corendon Airlines’ın Britanya’daki destinasyonlardan tam kapasite başlattığı uçuşların gelecek günlerdeki programı ise şu şekilde:

"Londra: Antalya: Her gün, Bodrum: Salı ve Cumartesi, Dalaman: Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar, Heraklion: Salı, Perşembe, Pazar, Rodos: Perşembe ve Pazar. Manchester: Antalya: Salı, Perşembe, Pazar, Bodrum: Salı ve Cumartesi Dalaman: Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar, Heraklion: Salı, Perşembe, Pazar, Rodos: Perşembe ve Pazar. Birmingham: Antalya: Salı, Perşembe, Pazar, Dalaman: Perşembe ve Cumartesi. Newcastle: Antalya: Çarşamba ve Cumartesi, Dalaman: Salı ve Cumartesi. Glasgow: Antalya: Pazartesi ve Cuma, Dalaman: Salı ve Perşembe."

