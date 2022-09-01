Corendon Airlines’tan kış uçuşlarında yüzde 50’ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, kış aylarında da tatilin tadını çıkarmak isteyen yolcuları mutlu edecek kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 kış sezonu uçuş programını açıklayan Corendon Airlines, 1 Kasım 2022 – 31 Mart 2023'te tüm uçuşlarda yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

"Tatil hiç bitmesin" diyenler, Corendon Airlines ile Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre ve Polonya’dan Avrupa’nın en popüler tatil destinasyonlarına avantajlı fiyatlarla uçma keyfini yaşayacak.

Türkiye çıkışlı kış hatlarında da yüzde 50’ye varan indirim sunan Corendon Airlines, kış ayları boyunca Antalya, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Zonguldak’tan da Avrupa’ya direkt uçuşlar düzenleyecek.

15 Eylül’e kadar web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli yüzde 50’ye varan indirim kampanyası, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'te düzenlenecek uçuşları kapsıyor.

50 koltuk ile sınırlı kampanyadan rezervasyon yapan yolcular, aynı rezervasyon esnasında gidiş ve dönüş biletlerini birlikte almaları durumunda ekstra yüzde 10’a varan indirimden de yararlanabilecek.

