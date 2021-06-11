Corendon Sport Talks'a Harun Erdenay konuk oldu

Corendon Airlines'ın, sporun en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirten Erdenay, "Verdikleri destekler, spor kulüpleri ve organizasyonlar için çok değerli. Sponsoru oldukları kulüplere sadece maddi anlamda değil, manen de büyük destek veriyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Basketbol Takımı olarak bizim yanımızda olmaları da bize güç veriyor." dedi.

Corendon Sport Talks'a İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay konuk oldu. Erdenay programda yaptığı açıklamada "Kariyerimin en üst düzey yıllarında İspanya, Yunanistan ve Rusya'dan teklifler almıştım ama gitmeyi hiç düşünmedim. Çünkü zaten bir EuroLeague oyuncusuydum. Ülkemde oynamaktan da her zaman çok mutluydum." ifadesini kullandı.

"İlk antrenörüm de babam Kemal Erdenay’dı. Çıraklık dönemi yaşayamadan kendimi 16 yaşında A Takım'da buldum. O dönemin büyük yıldızları Erman Kunter, Efe Aydan, Paul Dawkins ve Larry Richard gibi isimlerle takım arkadaşı olma şansına eriştim. Kendime hedef koyan bir oyuncuydum ve bu da gelişimimi kolaylaştırdı.

Tüm bu hedefleri aşarak Milli Takım'ın yıldız oyuncularından biri oldum.Hiçbir zaman güvensiz bir oyuncu olmadım. Kendine güvenen ve yetenekli bir oyuncuydum. El yakan topları kullanmaktan hiç çekinmedim. Hedefe ulaşmak için hep ekstra çalıştım, özellikle şutlarıma konsantre olmuştum. En nihayetinde her yıl Final Four'u hedefleyen Ülkerspor'un önemli oyuncularından biri ve Milli Takım'ın en önemli parçalarından olmuştum. Kariyerime geri dönüp baktığımda bundan hep gurur duyuyorum."

Türkiye'nin en üst düzey takımlarında oynayıp, çok önemli maçlara çıkıp, çok önemli kupalar kazandıktan sonra 20 yıllık kariyerini sonlandırdığını belirten Erdenay, "Kariyerimin en önemli organizasyonlarından biri de 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ydı. Çok önemli bir derece elde eden o takım, iki farklı jenerasyonunun birleşimiyle ortaya çıkmıştı. Bizim alt jenerasyonumuz olarak çok önemli oyuncular geliyordu. Biz de Milli Takım'ı onlara bırakacağımız için iç rahatlığıyla oynuyorduk ve o başarı ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

