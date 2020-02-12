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Çorlu 2020’yi uyuşturucu ile mücadele yılı ilan etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

2020’nin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar ele alındı.Çorlu Belediyesi tarafından Madde Bağımlılığı ile Mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Çorlu 2020’yi uyuşturucu ile mücadele yılı ilan etti

2020’nin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar ele alındı.
Çorlu Belediyesi tarafından Madde Bağımlılığı ile Mücadele konulu toplantı düzenlendi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Çorlu Belediye Meclis Üyeleri İsmail Akar ile Mert Yılmaz, Çorlu’da bulunan kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Gerçekleşen toplantıda kurumlar tarafından görevlendirilen temsilciler, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak gelecekte oluşturulması planlanan farkındalık projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yılı dolayısıyla yapılan logo tasarımları incelenerek alınan kararlar görevliler tarafından kayıt altına alındı.
Toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Belediyemiz ve kurumlar arasında iş birliği olmalı. Madde bağımlılığıyla mücadele edeceksek ve farkındalık oluşturma gayretindeysek el ele vererek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumalıyız. Bu konuda ailelere de büyük bir görev düşüyor. Yaşadığımız zamanda biz anne ve babalar daha da bilinçli olmalı ve çocuklarımızla doğru bir şekilde iletişim kurmalıyız. Onları dışarıdaki dünyadan soyutlamadan korumanın ve bilinçlendirmenin yollarını aramalıyız” dedi.

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