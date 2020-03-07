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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum’dan yapılandırma ödeme hatırlatması

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 31 Mart 2020 Salı günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için, 7020 sayılı Kanunun 17.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum’dan yapılandırma ödeme hatırlatması

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 31 Mart 2020 Salı günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.
7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için, 7020 sayılı Kanunun 17. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 10. taksit ödemelerinin 31 Mart 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mart 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızdan çağrı merkezimize ulaşarak ilgili borçlarını öğrenebilirler” dedi.
Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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