Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Tunçcan: “Rekor yağışlar hizmette aksaklıklara sebep oldu”

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Çorlu’da 55 günlük süreçte metrekareye 230 kilogram yağış düştüğünü belirterek, “Yıllık toplam yağışın yarısından fazla yağış 2 aylık süreçte şehrimize düşmüş durumda. Bu da çalışmalarımızın aksamasına neden oldu” dedi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Çorlu’nun yıllık yağış ortalamasının 550 mm olduğunu belirterek, “Ülkemizde birçok noktada meydana gelen yoğun yağışlar Çorlumuzda da gerçekleşti. Çorlumuzun yıllık yağış ortalaması yaklaşık 550 mm’dir. Ancak sadece 55 günlük süreçte metrekareye 230 kilogram yağış düşmüş olup, bu da yıllık toplam yağışın yarısından fazladır” dedi.

Çorlu’nun yağış ortalamaları ile ilgili de bilgiler veren Tunçcan, “Çorlu’nun Mayıs ayı yağış ortalaması metrekareye 45 kilogram iken, 2020 Mayıs ayında 112 kilogram yağış alarak yaklaşık üç katı daha fazla oranda gerçekleşmiş durumda. Yine Haziran ayı yağış ortalamamız 40 kilogram iken, 2020’de 25 Haziran tarihine kadar 105 kilogram yağış düşmüştür. Haziran ayında da yine yaklaşık üç katı daha fazla yağış almış olan şehrimizde bu yağışlar tüm güne dağılmış yağışlar da değildir. Gün içinde yaklaşık 1-2’lik sürelerde yoğun sağanaklar şeklinde görülen bu şiddetli yağışların olumsuz sonuçları hem tarımsal hem de şehircilik anlamında olumsuzluklar oluşturmuştur. Ülkemizin birçok noktasında afete dönüşen yoğun yağışlar ile birlikte Çorlumuzda Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirmeyi planladığımız asfalt ve yol çalışması gibi birçok faaliyetimizin aksamasına neden oldu. Öyle ki Jet Çözüm ekibimizin vatandaşlarımızdan gelen taleplere yönelik çözüm süreçleri de yoğun yağışlar nedeniyle zaman zaman ertelendi. Yoğun yağış ile birlikte şehrimizin muhtelif noktalarında yollarda bozulmaların meydana geldiğini de tespit ettik” diye konuştu.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Tunçcan, en kısa sürede yağışların sona ermesini fırsat bilerek kaybedilen zamanın telafi edileceğini ve çalışmaların hızlıca tamamlanacağını söyledi.



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