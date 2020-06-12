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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Çorlu halkı çıkan haberlere üzüldü”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek Çorlu’nun yarınlarını planlayabilmek adına danışma toplantısı düzenledi.Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Millet Bahçesi konulu toplantının ardından son gelişmeler hakkında basın mensuplarıyla istişarede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, önümüzdeki günlerde Çorlu’ya gelecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile bir araya gelerek konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.Basın mensuplarının konuyla ilgili görüşlerini ifade etmesinin ardından açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, ortak akılda buluşarak Çorlu için gerekenin yapılacağını söyledi.Ulusal basına yansıyan haber hepimizi üzdüSon günlerde ulusal basında pandemi konusunda Çorlu’nun ön plana çıktığını ve şehrin adının olumsuz haberlerle anılmasından dolayı mutsuz olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda il ismi belirtilmemesine rağmen bunun Çorlu ve Tekirdağ gibi belirtilmesi hepimizi üzdü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek Çorlu’nun yarınlarını planlayabilmek adına danışma toplantısı düzenledi.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Millet Bahçesi konulu toplantının ardından son gelişmeler hakkında basın mensuplarıyla istişarede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, önümüzdeki günlerde Çorlu’ya gelecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile bir araya gelerek konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.
Basın mensuplarının konuyla ilgili görüşlerini ifade etmesinin ardından açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, ortak akılda buluşarak Çorlu için gerekenin yapılacağını söyledi.

Ulusal basına yansıyan haber hepimizi üzdü
Son günlerde ulusal basında pandemi konusunda Çorlu’nun ön plana çıktığını ve şehrin adının olumsuz haberlerle anılmasından dolayı mutsuz olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda il ismi belirtilmemesine rağmen bunun Çorlu ve Tekirdağ gibi belirtilmesi hepimizi üzdü. Bakanlığın paylaşmadığı il isminin Çorlu olarak gösterilmeye çalışılması durumu farklı boyutlara taşıdı. Yapılan haberin ardından Çorlumuzun adının bu şekilde ulusal basında ve sosyal medyada yer alması maalesef halkımız arasında telaşa yol açtı, aynı zamanda korku ve paniğe neden olarak kentimizi olumsuz yönde etkiledi” dedi.
Başkan Sarıkurt daha sonra pandemi süreci ile ilgili olarak basın mensupları ile görüş alışverişinde bulundu.

“Çorlu’muzun adını hep birlikte duyuralım”
Başkan Sarıkurt Çorlu’nun hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek bu süreçte Çorlu’nun adının daha güzel ve olumlu yönleriyle ulusal gündeme taşınması için yapılabilecekler ve atılacak adımlar konusunda ulusal ve yerel basın temsilcileriyle değerlendirmelerde bulundu.
Basın mensuplarının konuyla ilgili değerlendirmelerini tek tek not eden Başkan Sarıkurt hazırlanan projeler ve yapılacak çalışmalar konusunda ayrıca bir araya geleceklerini dile getirerek katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

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