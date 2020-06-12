Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Çorlu halkı çıkan haberlere üzüldü”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek Çorlu’nun yarınlarını planlayabilmek adına danışma toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Millet Bahçesi konulu toplantının ardından son gelişmeler hakkında basın mensuplarıyla istişarede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, önümüzdeki günlerde Çorlu’ya gelecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile bir araya gelerek konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Basın mensuplarının konuyla ilgili görüşlerini ifade etmesinin ardından açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, ortak akılda buluşarak Çorlu için gerekenin yapılacağını söyledi.

Ulusal basına yansıyan haber hepimizi üzdü

Son günlerde ulusal basında pandemi konusunda Çorlu’nun ön plana çıktığını ve şehrin adının olumsuz haberlerle anılmasından dolayı mutsuz olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda il ismi belirtilmemesine rağmen bunun Çorlu ve Tekirdağ gibi belirtilmesi hepimizi üzdü. Bakanlığın paylaşmadığı il isminin Çorlu olarak gösterilmeye çalışılması durumu farklı boyutlara taşıdı. Yapılan haberin ardından Çorlumuzun adının bu şekilde ulusal basında ve sosyal medyada yer alması maalesef halkımız arasında telaşa yol açtı, aynı zamanda korku ve paniğe neden olarak kentimizi olumsuz yönde etkiledi” dedi.

Başkan Sarıkurt daha sonra pandemi süreci ile ilgili olarak basın mensupları ile görüş alışverişinde bulundu.