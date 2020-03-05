YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Başkan Sarıkurt, İdlib’de şehit olan askerlerimiz olduğunu belirterek, “Yine yüreğimiz kan ağlıyor.

Çorlu Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Başkan Sarıkurt, İdlib’de şehit olan askerlerimiz olduğunu belirterek, “Yine yüreğimiz kan ağlıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz İdlib’de şehit düşüyor, kahroluyoruz. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana onlarca evladımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağına emanet ettik. İçimiz yanıyor. Çünkü onların da aileleri, evlatları, sevdikleri vardı. Onların evlerine ateş düştü, tüm Türkiye’nin yüreği yandı. Vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi unutmayalım istiyorum. Huzurlarınızda kahraman Mehmetçiklerimizin isimlerini saymak istiyorum” dedi. Başkan Sarıkurt kahraman şehitlerin ismini saydıktan sonra Meclis’te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Mart ayı olağan meclis toplantısında Gayrimenkul Satış Komisyonuna Adnan Kum asil üye, Kemal Ergin yedek üye seçilirken TESKİ’ye bedelli tahsis edilen bir parselin tahsisinin kaldırılması, su kuyularının olduğu parsellerin 5 yıllığına bedelsiz olarak TESKİ’ye tahsil edilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1 adet çöp konteyner yıkama aracı ve 1 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alınması alınması için nakdi para yardım talebi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması konusunu da görüşerek oy birliğiyle kabul eden meclis üyeleri komisyonlardan gelen raporları da değerlendirerek karara bağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:26
İkindi
16:37
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kır düğününde başlayan aşklarını 56 yıllık evlilikle taçlandırdılar

Kır düğününde başlayan aşklarını 56 yıllık evlilikle taçlandırdılar

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.