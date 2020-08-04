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Çorlu Belediyesi vatandaşların taleplerine jet çözüm üretiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Faaliyete geçtiği günden bu güne 17 mahallede 164 noktada halkın taleplerine çözüm üreten Çorlu Belediyesi Jet Çözüm Ekibi 3 bin 475 metrekarelik alanda toplamda 834 bin 140 kilogram asfalt kullanarak yollarda oluşan hasarları tamir etti.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 4 Haziran 2020 tarihinde Hatip Mahallesi ve Şeyhsinan Mahallesinde yollarla ilgili müdahale gerektiren sorunlar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya yönelik olarak hizmet vermeye başlayan Çorlu Belediyesi Jet Çözüm Ekibinin bugün itibarıyla 17 mahalledeki 164 noktada çözüm ürettiğini söyledi.

Faaliyete geçtiği günden bu güne 17 mahallede 164 noktada halkın taleplerine çözüm üreten Çorlu Belediyesi Jet Çözüm Ekibi 3 bin 475 metrekarelik alanda toplamda 834 bin 140 kilogram asfalt kullanarak yollarda oluşan hasarları tamir etti.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 4 Haziran 2020 tarihinde Hatip Mahallesi ve Şeyhsinan Mahallesinde yollarla ilgili müdahale gerektiren sorunlar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya yönelik olarak hizmet vermeye başlayan Çorlu Belediyesi Jet Çözüm Ekibinin bugün itibarıyla 17 mahalledeki 164 noktada çözüm ürettiğini söyledi. Başkan Ahmet Sarıkurt, "Alipaşa, Cemaliye, Çobançeşme, Esentepe, Hatip, Havuzlar, Hıdırağa, Hürriyet, Kazımiye, Kemalettin, Muhittin, Nusratiye, Reşadiye, Rumeli, Silahtarağa, Şeyhsinan ve Zafer Mahallerimizde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren jet çözüm ekibimiz 164 noktada vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek 3 bin 475 metrekarelik alanda 834 bin 140 kilogram asfalt kullanarak yollarda oluşan hasarları tamir etti. Belediyemiz sorumluluk alanında yer alan sokak, cadde ve bulvarlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturan ekiplerimiz hızlı ve etkin çözümler üreterek hizmet vermeye devam edecek” dedi.
Başkan Sarıkurt vatandaşların 0533 020 59 59 numaralı telefondan jet çözüm ekibine ulaşabileceklerini hatırlatarak sorumluluk bölgelerindeki yollarda yaşanan asfalt sorunlarının fotoğraflarının çekilmesinin ardından konum bilgisi ile bildirilmesi gerektiğini ifade etti ve taleplerin Çorlu Belediyesi ekibi tarafından en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

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