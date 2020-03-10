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Çorlu Belediyesi Yüzme Havuzu Tekirdağ’ın sertifikalı ilk ve tek havuzu oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tekirdağ ilinin ilk ve tek Temiz Havuz Sertifikalı yüzme havuzu oldu.Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonunda Temiz Havuz Sertifikası almaya hak kazandı.Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “2016 yılında hizmete giren Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartları mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, ph ve benzeri ölçümler yönünden değerlendirmelere tabi tutuldu.

Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tekirdağ ilinin ilk ve tek Temiz Havuz Sertifikalı yüzme havuzu oldu.
Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonunda Temiz Havuz Sertifikası almaya hak kazandı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “2016 yılında hizmete giren Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartları mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, ph ve benzeri ölçümler yönünden değerlendirmelere tabi tutuldu. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda son 1 yıl içerisinde alınan numunelerin tamamının ilgili yönetmeliklere uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temiz Havuz Sertifikası almaya hak kazandı ve havuz Tekirdağ ilinin ilk ve tek temiz havuz sertifikasına sahip havuzu oldu. Hijyen konusunda oldukça duyarlıyız. Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz Temiz Havuz Sertifikası kazanarak bunu belgelemiş oldu. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sarıkurt ayrıca, “2020 yılı Avrupa Spor Kenti unvanına sahip Çorlu’muzda sporda öncü belediye olarak, güçlü ve başarılı bir gelecek için geniş kitlelere hizmet edecek örnek spor faaliyetleri sunarak aynı zamanda sporu Çorlu’da herkesin yaşam tarzı haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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