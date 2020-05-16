YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi tarafından pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili yerel basın temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla 2020 Covid-19 Süreci başlıklı basın toplantısı düzenlendi.Çorlu Belediyesi ana hizmet binasında yer alan Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında birim müdürleri tarafından pandemi sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler raporlar ile anlatıldı.Korona virüs salgını ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren alınan tedbirler ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, Zabıta Müdürü Birol Uçar, Destek Hizmetleri Müdürü Selim Özkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü temsilcisi İlker Akın ve Fen İşleri Müdürü Melih Yamaç tarafından sunum yapıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili yerel basın temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla 2020 Covid-19 Süreci başlıklı basın toplantısı düzenlendi.
Çorlu Belediyesi ana hizmet binasında yer alan Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında birim müdürleri tarafından pandemi sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler raporlar ile anlatıldı.
Korona virüs salgını ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren alınan tedbirler ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, Zabıta Müdürü Birol Uçar, Destek Hizmetleri Müdürü Selim Özkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü temsilcisi İlker Akın ve Fen İşleri Müdürü Melih Yamaç tarafından sunum yapıldı. Sunumların ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bilgilendirmede bulundu ve yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
Başkan Sarıkurt, “Bugün sizlere pandemi süresince vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi anlattık. Belediye başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve ekiplerimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte hepimiz önlemlerimizi alarak koronavirüs salgınına karşı ciddi bir mücadele verdik. Mücadelemiz daha bitmedi; tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PARTNERFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafıFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Arıcıların oğul telaşı

Arıcıların oğul telaşı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:29
Yatsı
22:08

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Zade Eczanesi
Cerkezkoy
Gürkan Eczanesi
Corlu
Belen Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Açıklanan buğday alım fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürdü

Açıklanan buğday alım fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürdü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.