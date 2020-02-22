Çorlu Belediyesi’nin enerji verimliliği projesi kabul edildi

Avrupa Birliği etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla başlatılan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) başvuru sonuçları açıklandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada “Başvurumuz seçilen ilk 40 proje içerisinde yer aldı” dedi.

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan inceleme neticesinde, Türkiye genelinde yapılan çok sayıda başvuru arasında destek alacak olan 160 proje içinde ilk 40’a girerek 35. sırada yer aldı.

Enerji verimliliği alanında çalışmalar başlatıldı

Enerji verimliliğinin önemine değinen ve konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi’ne ait tüm tesislerde proje kapsamında çalışma yürüteceklerini söyledi.

Başkan Sarıkurt, ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Avrupa Birliği nezdinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEVDES projesi kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili olarak çalışma başlattık ve Bakanlığa başvuruda bulunduk. Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı” dedi.