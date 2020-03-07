YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu Çocuk Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

Çorlu Çocuk Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.
Çorlu Çocuk Meclisi 2020 yılı mart ayı olağan toplantısı Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Naz Kınay’ın başkanlığında toplandı. Çocuk Meclisi mart ayı olağan toplantısına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrencilerin velileri katılım gösterdi. Toplantı öncesinde Çorlu Belediyesi’nin önünde bulunan deprem tırını ziyaret eden çocuk meclisi üyeleri, doğal afetler ile ilgili bilgilendirildiler. Öncelikle İdlib’te şehit olan kahraman askerlerimize baş sağlığı ve milletimize sabır dileyen Başkan Zeynep Naz Kınay, ardından tüm meclis üyesi öğrencileri bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Başkan Kınay’ın gündem maddelerini okumasının ardından maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Kabul edilen gündem maddeleri meclis içerisinde kurulan komisyonlara havale edildi. Ardından komisyon teklifleri karara bağlandı. Maddelere konu olan projelerin görüşülmesinin ardından Çorlu Çocuk Meclisi üyeleri kente ve yaşadıkları bölgelere dair fikirlerini dile getirdiler.
Meclis Başkanı Kınay’ın konuşmasının ardından olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre protokol ziyaretleri konusunu görüşen çocuk meclisi üyeleri kitap toplama kampanyası Çorlu’da Çocuk ve Çorlu’da Spor hakkında neler yapılabileceği konusunda araştırma görevi verilmesi hususunu, Çorlu Belediyesi 2020 yılı Performans Programında yer alan Çocuk Hakları Masası projesinin ayrıntılarının kararlaştırılması konusunu görüştüler.
Görüşülen projelerin ardından Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek doğal afetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:26
İkindi
16:39
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Duru Eczanesi
Corlu
Alkan Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.