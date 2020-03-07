Çorlu Çocuk Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Çorlu Çocuk Meclisi 2020 yılı mart ayı olağan toplantısı Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Naz Kınay’ın başkanlığında toplandı. Çocuk Meclisi mart ayı olağan toplantısına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrencilerin velileri katılım gösterdi. Toplantı öncesinde Çorlu Belediyesi’nin önünde bulunan deprem tırını ziyaret eden çocuk meclisi üyeleri, doğal afetler ile ilgili bilgilendirildiler. Öncelikle İdlib’te şehit olan kahraman askerlerimize baş sağlığı ve milletimize sabır dileyen Başkan Zeynep Naz Kınay, ardından tüm meclis üyesi öğrencileri bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Başkan Kınay’ın gündem maddelerini okumasının ardından maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Kabul edilen gündem maddeleri meclis içerisinde kurulan komisyonlara havale edildi. Ardından komisyon teklifleri karara bağlandı. Maddelere konu olan projelerin görüşülmesinin ardından Çorlu Çocuk Meclisi üyeleri kente ve yaşadıkları bölgelere dair fikirlerini dile getirdiler.

Meclis Başkanı Kınay’ın konuşmasının ardından olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre protokol ziyaretleri konusunu görüşen çocuk meclisi üyeleri kitap toplama kampanyası Çorlu’da Çocuk ve Çorlu’da Spor hakkında neler yapılabileceği konusunda araştırma görevi verilmesi hususunu, Çorlu Belediyesi 2020 yılı Performans Programında yer alan Çocuk Hakları Masası projesinin ayrıntılarının kararlaştırılması konusunu görüştüler.

Görüşülen projelerin ardından Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek doğal afetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

