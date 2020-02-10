Çorlu Çocuk Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

“Çorlu halkına teşekkür ediyoruz”

Kınay ayrıca, “Depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen Çorlu Belediyesi’ne ve Çorlu halkına çok teşekkür ediyoruz. Toplum olarak deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerimiz için, Van’daki çığ felaketinde ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için de derin üzüntümüzü belirtmek istiyoruz ve tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Kınay’ın konuşmasının ardından Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Sokak hayvanlarının mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için yapılabilecek proje fikirlerinin sunulması ve değerlendirilmesi konusunu görüşen Çorlu çocuk meclisi üyeleri Çorlu’da bulunan tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için yapılacak projelerin sunulması ve değerlendirilmesi konusunda da çalışma yapılmasını kararlaştırdı.

Çocuk Meclisi üyelerinin her bir gündem maddesi ile ilgili fikirlerini ve gerçekleşmesini istedikleri projelerini diğer meclis üyesi öğrencilerle paylaşmalarının ardından toplantı sona erdi.

