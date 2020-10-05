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‘Çorlu KODER’ ile kötü okular kontrol altında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ‘Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi’ hayata geçirildi.Çorlu Belediyesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Çorlu halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ‘Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi’ hayata geçirildi.
Çorlu Belediyesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Çorlu halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çorlu Belediyesi tarafından yayınlanan “Çorlu İçin Çözüm Odaklı Proje Anketi”nde Çorlu halkı tarafından yapılan oylamalar sonucunda en çok talep edilen projelerden biri olan KODER Mobil Uygulama Projesi ile Çorlu halkının ikamet ettiği adresten ya da bulunduğu konumdan anlık koku memnuniyeti değerlendirmelerini yapabilecekleri bir mobil aplikasyon oluşturuldu. Proje ekibinde Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’in yanı sıra Arş. Gör. Dr. Can Burak Özkal ve Arş. Gör. Burak Sevinç yer alıyor.

Mobil uygulama yayında
2020 yılının Mart ayında başlanan çalışmalara bağlı olarak yürütülen “Çorlu’da Emisyonlardan Kaynaklı Koku Şikâyetlerinin İzlenebilirliğini Sağlamak Amacıyla KODER Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Çorlu KODER Mobil Uygulaması geliştirildi. Projeyi tanıtmak ve daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla kurulan ‘www.corlukoder.com’ isimli internet sitesinden vatandaşlar KODER mobil uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi alabilecek. Yaklaşık 250 kişi tarafından kullanılarak test aşaması tamamlanan mobil uygulama Google Play Store ve Apple App Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı cihazına indiren herkes kullanabiliyor fakat koku derecelendirmeyi yalnızca Çorlu’da ikamet eden kişiler yapabiliyor.

"Bilim insanlarımızla ortak projeler hazırlıyoruz"
Test aşaması tamamlanan KODER projesi hakkında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Her gün büyüyen ve gelişen kentimiz beraberinde pek çok sorunu da getirebiliyor. Bizler Çorlu Belediyesi olarak kentimizin sorunlarına yetişmeye çalışıyoruz ve değerli bilim insanlarımızla ortak projeler hazırlayarak bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer başta olmak üzere değerli hocalarımıza projemize vermiş oldukları emek ve kentimize sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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