‘Çorlu KODER’ ile kötü okular kontrol altında

Çorlu Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ‘Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi’ hayata geçirildi.

Çorlu Belediyesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Çorlu halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çorlu Belediyesi tarafından yayınlanan “Çorlu İçin Çözüm Odaklı Proje Anketi”nde Çorlu halkı tarafından yapılan oylamalar sonucunda en çok talep edilen projelerden biri olan KODER Mobil Uygulama Projesi ile Çorlu halkının ikamet ettiği adresten ya da bulunduğu konumdan anlık koku memnuniyeti değerlendirmelerini yapabilecekleri bir mobil aplikasyon oluşturuldu. Proje ekibinde Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’in yanı sıra Arş. Gör. Dr. Can Burak Özkal ve Arş. Gör. Burak Sevinç yer alıyor.

Mobil uygulama yayında

2020 yılının Mart ayında başlanan çalışmalara bağlı olarak yürütülen “Çorlu’da Emisyonlardan Kaynaklı Koku Şikâyetlerinin İzlenebilirliğini Sağlamak Amacıyla KODER Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Çorlu KODER Mobil Uygulaması geliştirildi. Projeyi tanıtmak ve daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla kurulan ‘www.corlukoder.com’ isimli internet sitesinden vatandaşlar KODER mobil uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi alabilecek. Yaklaşık 250 kişi tarafından kullanılarak test aşaması tamamlanan mobil uygulama Google Play Store ve Apple App Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı cihazına indiren herkes kullanabiliyor fakat koku derecelendirmeyi yalnızca Çorlu’da ikamet eden kişiler yapabiliyor.