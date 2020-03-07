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Çorlu Nefes Park’ta toprak altı damla sulama sistemi kullanılacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve çalışmaların devam ettiği Nefes Park rekreasyon alanında toprak altı damla sulama projesinin kullanılacağı kaydedildi.

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve çalışmaların devam ettiği Nefes Park rekreasyon alanında toprak altı damla sulama projesinin kullanılacağı kaydedildi. Prof. Dr. Halim Orta ve öğrencileri tarafından geliştirilen sulama projesi ile park alanında yarı yarıya su tasarrufu sağlanacak.
Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Nefes Park, son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı çevre dostu proje olarak bölgede fark oluşturacak.
Nefes Park projesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kent merkezinde vatandaşların yeşille buluşmasını sağlayarak doğa ile iç içe yepyeni bir park alanı oluşturduklarını söyledi. Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına gediği Nefes Park ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, projenin özellikleriyle fark yaratacağını ve bölgede bu kapasitede hazırlanmış ilk proje olduğunu ifade ederek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapımına devam eden Nefes Park projesinde toprak altı damla sulama yöntemi kullanıldı. Sulama yöntemi Çorlulu değerli akademisyen Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ve öğrencileri tarafından geliştirildi. Prof. Dr. Halim Orta ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
"Nefes Park projemiz bölgemizde böylesi kompleks bir rekreasyon alanında uygulanan ilk toprak altı damla sulama projesi olması nedeniyle oldukça önemli" diyen Başkan Sarıkurt, “Proje ile yağmurlama sulama yöntemine göre yarı yarıya su tasarrufu sağlanacak, bitki gelişimi daha etkin olacak, bitkilerin toprak üstünde kalan kısımları kesinlikle ıslanmayacağı için hastalık ve zararlılarla mücadeleyi de kolaylaştıracak. Bu sistem sayesinde ayrıca kimyasal ilaç kullanımı oldukça azalacağından insan ve hayvanların da olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olmayacak. Sulama çalışmaları kapsamında yollar ve kaldırımlar da ıslanmayacağı için yaya ve araç trafiği de olumsuz etkilenmeyecek. Nefes Park’ta uygulanan projede mevcut toprak, bitki, iklim, su kaynağı ve topoğrafik özellikler dikkate alınarak önce bakır plakalı uygun damlatıcılar seçilmiş daha sonra sırasıyla lateral boru hatları, manifold boru hatları, tahliye manifoldları, ana boru hattı, filtreler, gübreleme cihazı ve gerekli fitingsler projelendirilerek araziye uygulandı” diye konuştu.
Başkan Sarıkurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“En son teknoloji ürünleri kullanılarak yapılan bu çevre dostu Nefes Park projemiz, 13 bin metrekarelik alana sahip ve 8 bin 630 metrekarelik alanda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya geldik. İçinde farklı bitkilerin yanı sıra yaklaşık 800 metrekarelik labirent ile de bölgede ilk olma özelliğine sahip olacak Nefes Park projemizde vatandaşlarımız yeşille buluştururken, eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir alan yaratmayı hedefledik. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Nefes Park projemiz umarım halkımız tarafından da beğenilir. Çorlu’muza hayırlı olsun.”

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