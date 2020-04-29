YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”

Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak için devreye alınan ’Nefes Kredisi’ nin yanı sıra şahıs işletmelerine de 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulduğunu söyledi.Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan Çorlu TSO üyesi küçük işletmelerin odadan alacakları üyelik belgesi ile Nefes Kredisi kullanabileceklerini anımsatan İzzet Volkan şahıs işletmesi üyelerinin de 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli kredi kartı alabilecekler” dedi.Nefes Kredisi başvurusunda vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, “İlave maddi teminat yok.

Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Şahıs işletmelerine 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı”

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak için devreye alınan ’Nefes Kredisi’ nin yanı sıra şahıs işletmelerine de 25 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulduğunu söyledi.
Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan Çorlu TSO üyesi küçük işletmelerin odadan alacakları üyelik belgesi ile Nefes Kredisi kullanabileceklerini anımsatan İzzet Volkan şahıs işletmesi üyelerinin de 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli kredi kartı alabilecekler” dedi.
Nefes Kredisi başvurusunda vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, “İlave maddi teminat yok. 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği binde 75 komisyon alınacak ve tüm sektörler başvurabilecek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:11
Yatsı
21:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Trend Arena Eczanesi
Corlu
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.