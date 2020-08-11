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Çorlu TSO üyelerine indirimli elektrik müjdesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Elektrik Pazarlama A.Ş.

Çorlu TSO üyelerine indirimli elektrik müjdesi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Elektrik Pazarlama A.Ş. (TREPAŞ) arasında imzalanan indirim anlaşması uyarınca Çorlu TSO üyelerine elektrik indirimli olarak sabit fiyat avantajı ile verilecek.
Çorlu TSO’da imza altına alınan protokol ile oda üyelerine indirim imkanı sağlandığını ve yüzde 15 seviyesindeki oranın önemli bir oran olduğunu kaydeden Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan odamız ve TREPAŞ arasında imzalanan protokol uyarınca oda üyelerinin ticari tarifelerinde yüzde 15 indirim ve 12 ay sabit fiyat avantajı sağlanacağını kaydetti.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Çorlu TSO üyelerine avantaj ve maddi katkı sağlayacak olan indirim anlaşmalarına devam edeceklerini belirtti.

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