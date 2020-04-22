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Çorlu TSO üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 10 ve üzerinde çalışanı bulunan oda üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tahsis edilen maskeleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın da talimatıyla Covid-19 virüsünden dolayı yaşanan salgın kapsamında çalışan sayısı 10’un üzerinde olan ve organize sanayi bölgesi dışında kalan odamıza kayıtlı firmalara ulaştırıyoruz.Bu bağlamda Çorlu’dan 609 firmaya 60 bini aşkın Marmaraereğlisi’nden 59 firmaya yaklaşık 6 bin adet, Ergene’den 220 firmaya yaklaşık 25 bin adet olmak üzere toplamda 90 bini aşkın maskenin dağıtımına başladık.

Çorlu TSO üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 10 ve üzerinde çalışanı bulunan oda üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tahsis edilen maskeleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın da talimatıyla Covid-19 virüsünden dolayı yaşanan salgın kapsamında çalışan sayısı 10’un üzerinde olan ve organize sanayi bölgesi dışında kalan odamıza kayıtlı firmalara ulaştırıyoruz.
Bu bağlamda Çorlu’dan 609 firmaya 60 bini aşkın Marmaraereğlisi’nden 59 firmaya yaklaşık 6 bin adet, Ergene’den 220 firmaya yaklaşık 25 bin adet olmak üzere toplamda 90 bini aşkın maskenin dağıtımına başladık. Salgın tedbirlerinin devam ettiği bu zor günlerde bizler üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Tekirdağ Valimize teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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