YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu TSO’dan okul kantinleri semineri

Çorlu TSO’dan okul kantinleri semineri

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında ’Çocuklarımız Neden Okul Kantinlerinden Alışveriş Yapmalı’ konulu seminer düzenlendi.Çorlu TSO 15.

Çorlu TSO’dan okul kantinleri semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında ’Çocuklarımız Neden Okul Kantinlerinden Alışveriş Yapmalı’ konulu seminer düzenlendi.
Çorlu TSO 15. Meslek Komitesi Başkanı Nihal İşbilen, komite üyeleri, Mustafa Bahadır Yekeler, Elif Perçinoğlu ve Sunay Güler’in de katıldığı seminer kapsamında İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Osmanoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Sorumlusu Halime Çınar, Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yüksek Gıda Mühendisi Gamze Karakurt, Çorlu Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ali Adatepe ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Teknikeri Mikail Başal’ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Osmanoğlu seminerde yaptığı konuşmada, “Daha önce Türkiye’de böyle kurumlarla bir araya gelip konuşma yapılması ve okul aile birlikleri ile kantincilerin buluşması Türkiye’de bir ilk olmuştur. Bu organizasyon için Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

İzmir'deki "Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi

İzmir'deki "Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
13:26
İkindi
16:38
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Bilge Eczanesi
Corlu
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Meltem Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Emin Eczanesi
Kapakli
Yeni Eczanesi
Malkara
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.