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Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yaşanan pandemi dönemi nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sunmak ve Çorlu halkı arasında dayanışma ve birlik ve beraberlik duygusunu artırmaK adına yeni bir kampanyaya imza atan Çorlu Belediyesi, askıda dayanışma kampanyası başlattı.İlçede kurulan semt pazarları önünde kampanyaya ilişkin görsellerin yer aldığı stantlar kurarak askıda dayanışma kampanyası noktaları oluşturan Çorlu Belediyesi, bu sayede semt pazarından alışveriş yapanların ihtiyaç sahipleri için askıya meyve-sebze bırakmasını sağlıyor.

Yaşanan pandemi dönemi nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sunmak ve Çorlu halkı arasında dayanışma ve birlik ve beraberlik duygusunu artırmaK adına yeni bir kampanyaya imza atan Çorlu Belediyesi, askıda dayanışma kampanyası başlattı.
İlçede kurulan semt pazarları önünde kampanyaya ilişkin görsellerin yer aldığı stantlar kurarak askıda dayanışma kampanyası noktaları oluşturan Çorlu Belediyesi, bu sayede semt pazarından alışveriş yapanların ihtiyaç sahipleri için askıya meyve-sebze bırakmasını sağlıyor. İhtiyaç sahipleri de oluşturulan kampanya noktalarına bırakılan ürünleri alabiliyor.
İlçede kurulan semt pazarına gelerek kapalı pazar yerinde tezgah açan esnaftan belediye başkan yardımcıları ve kampanyaya katılan meclis üyeleri ile birlikte alışveriş yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daha sonra satın alınan ürünleri ihtiyaç sahipleri için askıya bıraktı. İyilik kalpten gelir düşüncesi ile yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Sarıkurt, “’Dayanışma Askıda Çorlu Hep Yanınızda’ kampanyası ile yeni bir iyilik hareketi başlattık. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza böylesine anlamlı bir günde yardım eli uzatarak sofralarına mutluluk katan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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