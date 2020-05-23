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Çorlu’da genel temizlik çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Havuzlar Mahallesi’nde yol güzergahlarında bulunan alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 ekip ve 6 ekipman ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin beraberinde Havuzlar Mahalle Muhtarı Ahmet Özgür ile ekiplerin yürüttükleri saha çalışmalarını takip etti.Başkan Yardımcısı Güner Çetin bölgede genel mıntıka temizliğinin yanı sıra boş arsalarda da temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz yol güzergâhlarını yol süpürge makineleri ile süpürürken, etrafa atılan çöplerin temizliğini de yaptılar.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Havuzlar Mahallesi’nde yol güzergahlarında bulunan alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 ekip ve 6 ekipman ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin beraberinde Havuzlar Mahalle Muhtarı Ahmet Özgür ile ekiplerin yürüttükleri saha çalışmalarını takip etti.
Başkan Yardımcısı Güner Çetin bölgede genel mıntıka temizliğinin yanı sıra boş arsalarda da temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz yol güzergâhlarını yol süpürge makineleri ile süpürürken, etrafa atılan çöplerin temizliğini de yaptılar. Mahalle muhtarımız ile birlikte tespit ettiğimiz boş arsaların yanı sıra metruk alanlarda çevreye atılan çöplerin temizliği ve genel mıntıka temizliği yapan ekiplerimiz aynı zamanda yapılması planlanan park alanlarının tesviye çalışmalarını da gerçekleştirdiler. Çalışmalarımızı şehrimizin farklı noktalarında da sürdüreceğiz” dedi.
Yapılan temizlik ve tesviye çalışmalarını takip eden Başkan Yardımcısı Çetin çevreyi korumanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, tüm vatandaşları çevremizi temiz tutmaya davet etti ve çevreyi kirletenlerin mutlak surette Çorlu Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı’na bildirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

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